«Роснефть» направит на дивиденды 154,5 миллиарда рублей

Акционеры «Роснефти» в ходе внеочередного общего собрания акционеров компании приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 рубля на акцию, что соответствует 154,5 миллиарда рублей чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

«Акционерами принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50 процентов чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам общества. Общая сумма средств, которая будет направлена НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 154,5 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов установлено 9 октября 2018 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим — не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 14 ноября 2018 года.

Комментируя решения, аналитик «Атона» Александр Корнилов отметил, что «компания является одной из наиболее эффективных в отрасли по ключевым направлениям бизнеса». «Но рост капитализации долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределенностью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, то есть риском новых покупок и высоким капексом. Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка», — считает эксперт.

«Недавно компания анонсировала целый ряд инициатив, нацеленных на рост стоимости ее акций. До конца этого года "Роснефть" планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов. Все это превращает "Роснефть" в одну из самых привлекательных объектов для вложения на российском фондовом рынке. Инвесторы уже оценили "рыночный разворот" "Роснефти": акции компании с начала года выросли почти на 40 процентов», — приводит Rambler News Service комментарий старшего аналитика БКС Сергея Суверова.

В конце сентября прошлого года акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 3,83 рубля на акцию. Всего на дивиденды за первое полугодие было направлено 40,6 миллиарда рублей.

В июне 2018 года акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 6,65 рубля на акцию. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первого полугодия 2017 года была направлена на выплату дивидендов, составила 70,5 миллиарда рублей. Таким образом, суммарные дивиденды «Роснефти» по итогам 2017 года составили 111,1 миллиарда рублей или 10,48 рубля на акцию.

