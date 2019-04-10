Россия начала создавать свои технологии для разработки Арктического шельфа

В России решили отойти от применения иностранных технологий для разработки нефтяных месторождений на Арктическом шельфе и начали создавать собственные. Об этом News.ru сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин во время Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Чиновник отметил, что пока в проекте применяются как российские, так и международные технологии. Однако, по его словам, «ведется активная работа» по созданию своих материалов, способов бурения, роторно-управляемых систем, каротажного оборудования, сейсмического оборудования для судов.

«Запасы, которые сейчас находятся на шельфе... для того чтобы их разработать, необходим определенный уровень технологий и компетенций, создание инфраструктуры. Которые в дальнейшем — как технологии, так и инфраструктура — могут быть применены для других отраслей и сфер. И поэтому разработка этих запасов является неким драйвером развития смежных отраслей и компетенций. Плюс это, безусловно, повышение экспортного потенциала России, развитие Северного морского пути, северных регионов с точки зрения портовой инфраструктуры, просто социальных аспектов жизни людей», — сказал Сорокин.

Ранее РИА Новости сообщали, что Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике, чтобы облегчить их запуск. Получателями преференций в первую очередь могут стать компании, занимающиеся производством сжиженного природного газа, добычей углеводородов на шельфе и континенте.

В начале апреля подкомиссия ООН признала российской часть Арктики в 1,2 миллиона квадратных километров, которую Россия указала в заявке на расширение границы континентального шельфа.

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