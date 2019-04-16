Названы сроки появления льгот для арктических компаний

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о предоставлении льгот для компаний, работающих в Арктическом регионе, планируется принять до конца года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Матвиенко, этот закон даст преференции при работе в Арктической зоне. «Судьба закона об Арктике складывалась непросто уже несколько лет, но уверена, что с помощью руководства Минвостокразвития мы доведём дело до логического конца», — добавила она.

Матвиенко также отметила, что опережающее развитие Арктической зоны не должно привести к ухудшению экологической обстановки. Она уточнила, что в Совете Федерации будут проведены масштабные парламентские слушания, на которых обсудят создание законодательных условий для освоения Арктики.

О планах касательно закона Матвиенко заявила по итогам поездки сенаторов в Сабетту, где находится центр развития производства сжиженного природного газа.

9 апреля на международном форуме «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин обратился к правительству с предложением разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. «И прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы закон был принят Государственной Думой Российской Федерации уже в осеннюю сессию», — добавил он.

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