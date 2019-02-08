Оленеводов Таймыра обеспечат свежими новостями по радио

Региональные власти обеспечили радиосвязью оленеводов и промысловиков тундры, а также населенных пунктов Хатанга, Сындасско, Новорыбное и Попигай. Благодаря этому они смогу узнавать свежие новости, говорится на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Ежедневно в северянами связываются в 12 часов дня по радиостанции и сообщают прогноз погоды, последние новости о жизни муниципального района, объявления о распределении квот на биологические ресурсы, социальных выплатах и другие. Периодически по радио звучит музыка.

Связь с таймырцами начинается с отличительного для территории позывного – песни «В синих южных морях…». Эфир длится около 20 минут.

Ранее пресс-служба муниципального района напомнила оленеводам, рыбакам и охотникам Таймыра о возможности один раз в пять лет бесплатно получить одно средство связи или единицу оборудования. Среди них: радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор, источник питания, оборудование для обеспечения радиосвязи – тюнер, передатчик, антенно-мачтовое устройства, измерительный прибор, запасные части и расходные материалы, или их бесплатная экспертиза и регистрация.

В 2018-м аппаратуру получили 120 человек. В этом году на обеспечение средствами связи оленеводов из краевого и федерального бюджетов предусмотрено более 2,5 миллиона рублей, охотников и рыбаков – более пяти миллионов.

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