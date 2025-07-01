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03:30, 1 июля 2025Экономика

В ФАС пообещали не допустить необоснованный рост цен на услуги ЖКХ

ФАС возьмет под контроль рост цен на услуги ЖКХ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует изменение цен на жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте ведомства.

Это будет сделано с целью недопущения небооснованного роста цен с 1 июля. В ФАС подчеркнули, что строго пресекают нарушения при установлении тарифов в регионах. Ведомство регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании тарифов, говорится в публикации.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют на 11,9 процента. Тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента.

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