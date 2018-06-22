Для детей оленеводов откроют кочевой детский сад

В Ненецком округе начался набор детей в кочевой детский сад, который с 1 августа начнет работу в двух оленеводческих бригадах «Ненецкая община "Канин"» и одной оленеводческой бригаде «Восход». Детсад будет рассчитан примерно на 20 воспитанников, сообщается на сайте региональной администрации.

«Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке», — говорится в сообщении.

Хозяйства «Канин» и «Восход» расположены в селах Несь и Ома, а летом кочуют на западе округа. К месту работы воспитатели будут доставлены на вертолетах, запланированных для празднования Дня оленя в оленеводческих хозяйствах округа. Во время праздника педагоги проведут культурно-развлекательную программу для детей дошкольного и школьного возраста.

В рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» на организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре будет выделено 735,5 тысяч бюджетных рублей. Часть этих денег пойдет на зарплаты и питание воспитателей, аренду оленей и упряжек, другая — на покупку палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров. Еще 446,8 тысячи рублей предоставит компания «Зарубежнефть-добыча Харьяга» для приобретения планшетных компьютеров и развивающих конструкторов.

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