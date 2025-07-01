Один монах расправился с другим из-за громкой музыки в храме

В Таиланде один монах расстрелял другого из-за громкой музыки в храме

В Таиланде монах расправился с другим в храме в провинции Пхукет из-за громкой музыки. Об этом сообщает The Thaiger.

Конфликт между служителями буддийского храма Као-Ранг произошел 29 июня. Полиции сообщили о стрельбе на территории святилища. На месте происшествия обнаружили 36-летнего монаха Нивата со множественными огнестрельными ранениями. Спасти мужчину не удалось.

Вскоре в своей комнате был задержан 47-летний монах Джаруек. Мужчина сдал полиции револьвер 38 калибра. Расследование показало, что монах подвергался постоянным притеснениям со стороны Нивата. Утром 29 июня последний вошел в ванную комнату и громко включил там музыку на мобильном телефоне. Это окончательно вывело Джаурека из себя, и он четырежды выстрелил в Нивата.

Позже монах-убийца попытался замести следы: он перезарядил револьвер и спрятал в комнате. Всего у него изъяли 14 патронов. Джауреку предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой монах расправился с настоятелем своего храма. Высокопоставленный священнослужитель завидовал популярности монаха среди прихожан и часто оскорблял его.