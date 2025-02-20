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00:31, 20 февраля 2025Из жизни

87-летний монах расправился с 94-летним настоятелем храма

The Thaiger: В Таиланде 87-летний монах убил 94-летнего настоятеля храма серпом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде пожилой монах расправился серпом с настоятелем храма в провинции Чумпхон. Об этом сообщает The Thaiger.

16 февраля в полицию района Мыанг поступил вызов из буддийского храма. Звонивший сказал, что между монахами произошла стычка. На дорожке, ведущей к храму, полицейские обнаружили следы крови. Вскоре они нашли 94-летнего настоятеля с глубокими ножевыми ранами рук, головы и лица. Старца отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Очевидцы рассказали, что на настоятеля напал 87-летний монах. Он не пытался сбежать и дожидался полицию у себя дома. Мужчина рассказал, что подрезал серпом растительность около дома, когда к нему подошел настоятель и оскорбил. Монах потерял над собой контроль и напал на него.

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Позже выяснилось, что между мужчинами давно зрел конфликт. Монах построил свое жилище возле входа на территорию храма и жил там в уединении. Местные жители называли его настоящим праведником и часто обращались за советом и благословением именно к нему, а не к настоятелю. Последнему это не нравилось. Недавно он собирался пристроить к дому монаха еще одно здание. Многие прихожане решили, что таким образом настоятель решил насолить монаху за его популярность. Из-за этого они постоянно ссорились.

Перед допросом монах снял с себя буддийские одеяния, раскаялся и сказал, что готов принять любые последствия своих действий.

Ранее настоятеля пагоды в Камбодже арестовали после того, как он отрезал пальцы монаху и служке. Священнослужитель уличил подчиненных в воровстве.

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