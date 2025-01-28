Настоятель пагоды отрезал пальцы монаху и служке

В Камбодже настоятель пагоды уличил монаха в воровстве и отрезал ему пальцы

Настоятеля пагоды в Камбодже арестовали после того, как он отрезал пальцы монаху и служке. Об этом пишет Khmer Times.

37-летнему Мао Виболу, бывшему монаху, который служил настоятелем буддийской пагоды Туол Ангкунх в провинции Прейвенг, предъявили обвинения в нанесении увечий двум несовершеннолетним. Его заключили под стражу, мужчине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Согласно данным полицейских, 13 января Вибол обвинил 16-летнего монаха-послушника Роса Кимчеа и 15-летнего служку Сок Липа в воровстве. Он уличил подростков в том, что они забирали себе пожертвования, а также рис, лапшу и рыбные консервы. После этого Вибол лезвием отрезал пальцы обоим мальчикам. В ту же ночь он выгнал подростков. Они вернулись к своим семьям, их родные позже заявили об инциденте в полицию. После официального расследования окружной комитет монахов Ситхор Кандал лишил Вибола сана и выгнал из пагоды.

Ранее в Таиланде настоятеля буддийского монастыря заподозрили в создании магического культа, для которого он хранил трупы на территории храмов. Мужчина объяснил, что тела были переданы храму добровольно и требовались ему для особой техники медитации.

