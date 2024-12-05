Настоятеля монастыря уличили в сокрытии 73 трупов «для медитации»

Настоятель монастыря назвал найденные полицией трупы инструментами для медитации

В Таиланде настоятеля буддийского монастыря заподозрили в создании магического культа, для которого он хранил трупы на территории храмов. Об этом пишет South China Morning Post.

В конце ноября полиция нашла 73 трупа разной степени разложения на территории нескольких храмов, которые ассоциируют с буддийским гуру Аджарн Сайфоном. Некоторые тела были обложены банановыми листьями и обсыпаны солью, чтобы замедлить их распад. После того как Аджарн Сайфона уличили в сокрытии тел, он объяснил, что все трупы были пожертвованы монастырям местными монахами или их родными и используются для особой техники медитации. В подтверждение этого факта полицейским показали свидетельства о смерти и дарственные.

Аджарн Сайфон ранее был известен своими неортодоксальными учениями о «ясновидении» и «суперслухе». По его словам тела использовались в качестве инструмента для обучения «осознанию смерти» в медитации, они помогали монахам преодолевать свой страх, делая духовную практику глубже. Он назвал метод собственной «инновацией» и подчеркнул, что он призван повысить стойкость и дисциплину монахов. Он также отметил, что многие монахи приезжали к нему, чтобы изучить эту уникальную технику медитации.

Большую часть тел нашли в знаменитом храме Типаксонг Па Сангнаятам в Пхо Тале. Этот храм расположен на удалении от городов и деревень и занимает площадь около 16 тысяч квадратных метров. На его обширной территории есть центр для медитаций под открытым небом, четыре столовых для посетителей и монахов и несколько бамбуковых павильонов для медитаций. Кроме того, во дворе храма находится огромный пруд, в котором обитает более 600 крокодилов. Его используют как колодец желаний.

В настоящее время полиция изъяла трупы, приказала храмам прекратить всю связанную с этим деятельность и начала расследование по установлению личностей и происхождения тел.

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