Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 5 декабря 2024Из жизни

Настоятеля монастыря уличили в сокрытии 73 трупов «для медитации»

Настоятель монастыря назвал найденные полицией трупы инструментами для медитации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rainprel / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде настоятеля буддийского монастыря заподозрили в создании магического культа, для которого он хранил трупы на территории храмов. Об этом пишет South China Morning Post.

В конце ноября полиция нашла 73 трупа разной степени разложения на территории нескольких храмов, которые ассоциируют с буддийским гуру Аджарн Сайфоном. Некоторые тела были обложены банановыми листьями и обсыпаны солью, чтобы замедлить их распад. После того как Аджарн Сайфона уличили в сокрытии тел, он объяснил, что все трупы были пожертвованы монастырям местными монахами или их родными и используются для особой техники медитации. В подтверждение этого факта полицейским показали свидетельства о смерти и дарственные.

Аджарн Сайфон ранее был известен своими неортодоксальными учениями о «ясновидении» и «суперслухе». По его словам тела использовались в качестве инструмента для обучения «осознанию смерти» в медитации, они помогали монахам преодолевать свой страх, делая духовную практику глубже. Он назвал метод собственной «инновацией» и подчеркнул, что он призван повысить стойкость и дисциплину монахов. Он также отметил, что многие монахи приезжали к нему, чтобы изучить эту уникальную технику медитации.

Материалы по теме:
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата» Что продается на самом жутком рынке в мире
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата»Что продается на самом жутком рынке в мире
24 января 2018
На пляжах в США делают жуткие находки. Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
На пляжах в США делают жуткие находки.Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
29 ноября 2023
Танцы с костями Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Танцы с костямиЖители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
11 марта 2020

Большую часть тел нашли в знаменитом храме Типаксонг Па Сангнаятам в Пхо Тале. Этот храм расположен на удалении от городов и деревень и занимает площадь около 16 тысяч квадратных метров. На его обширной территории есть центр для медитаций под открытым небом, четыре столовых для посетителей и монахов и несколько бамбуковых павильонов для медитаций. Кроме того, во дворе храма находится огромный пруд, в котором обитает более 600 крокодилов. Его используют как колодец желаний.

В настоящее время полиция изъяла трупы, приказала храмам прекратить всю связанную с этим деятельность и начала расследование по установлению личностей и происхождения тел.

Ранее сообщалось, что в США задержали жителя штата Нью-Мексико, у которого дома обнаружили 20 загадочных человеческих черепов. Мужчина заявил, что купил кости в интернете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Выродок, угробивший свой народ». Захарова прокомментировала решение Зеленского ввести санкции против Грузии

      Во Франции создали петицию с требованием отставки Макрона

      МВД Грузии задержало одного из лидеров оппозиции по уголовному делу

      Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ

      В Италии назвали побуждающее Зеленского пойти на уступки условие

      Неизвестный жестоко убил соцработника и инвалида в российском регионе

      Маск и Рамасвами сообщили о планах бороться с бюрократией новыми методами

      Адаму Кадырову передали орден на хранение

      Настоятеля монастыря уличили в сокрытии 73 трупов «для медитации»

      В Европе заставят предупреждать о вреде смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше