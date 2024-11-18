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21:03, 18 ноября 2024Из жизни

Мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов

В США у мужчины из штата Нью-Мексико нашли дома 20 человеческих черепов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

В США задержали жителя штата Нью-Мексико, у которого дома обнаружили 20 загадочных человеческих черепов. Об этом сообщает People.

В начале ноября некий мужчина взялся подвезти 28-летнего Сесила Виллануэву в городе Джал. По словам водителя, во время поездки тот делал некие «тревожные заявления», а затем начал выбрасывать из машины вещи из двух сумок, которые были у него с собой. Некоторые из этих вещей были похожи на человеческие кости.

Сотрудники полиция проверили место, где Виллануэва выкинул содержимое сумок, и действительно нашли человеческие останки. 8 ноября правоохранители явились домой к мужчине с ордером на обыск. Выяснилось, что он хранил на своей территории «порядка 10-20 человеческих черепов», происхождение которых пока остается загадкой.

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Виллануэва заявил, что купил кости в интернете. В данный момент судмедэксперты пытаются установить, кому принадлежали останки. В первую очередь они были проверены на связь с делом пропавшей в 2019 году Анджелой Макмейнс, которая жила по соседству.

Как позже сообщил телеканал KOB, найденные кости были не ее. Виллануэва в данный момент находится под стражей, однако обвинение не связано с обнаруженными черепами.

Ранее в Таиланде двое старьевщиков обнаружили на заброшенной свиноферме холодильник с загадочным скелетом. Мужчин пригласил купить морозильную камеру смотритель фермы.

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