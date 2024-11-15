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06:35, 15 ноября 2024Из жизни

Старьевщики обнаружили загадочный скелет в холодильнике в заброшенной ферме

В Таиланде двое старьевщиков нашли загадочные кости на старой свиноферме
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: thethaiger.com

В Таиланде двое старьевщиков, которые занимаются скупкой металлолома, обнаружили на заброшенной свиноферме холодильник с загадочным скелетом. Об этом сообщает The Thaiger.

Со старьевщиками связался некий мужчина и предложил им купить старую морозильную камеру, которая хранилась на территории заброшенной фермы в провинции Прачинбури. Мужчина отказался дать адрес своей страницы в социальных сетях и общался только по телефону.

Когда они прибыли на место, клиент показал морозильную камеру. Внутри обнаружился пустой мешок, под которым лежало множество костей. Старьевщики спросили мужчину о костях, однако он заявил, что не владеет фермой, а только присматривает за ней. В итоге сделка не состоялась, а собиратели металлолома написали о находке в социальных сетях.

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На свиноферму прибыли полицейские, которые передали кости экспертам. Согласно первоначальной оценке, кости принадлежали свиньям. Смотритель фермы также уверял, что они должны быть свиными. В данный момент найденные останки отправили на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в США в старинном парке города Филадельфия нашли костные останки. Кости человеческих ног вынесло на берег из реки Делавэр.

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