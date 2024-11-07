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12:34, 7 ноября 2024Из жизни

В старинном парке нашли человеческие ноги

В США прохожий нашел человеческие ноги в знаменитом парке города Филадельфия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Public domain / Wikipedia

В США в старинном парке города Филадельфия, штат Пенсильвания, нашли костные останки. Об этом пишет People.

Вечером 3 ноября в полицию обратился прохожий и сообщил, что видел кости в знаменитом парке Пенн-Трити на берегу реки Делавэр. Правоохранители подтвердили жуткую находку. Согласно отчету, человеческие ноги лежали «в траве на каменистом берегу». Судмедэксперт заявил, что кости вынесло на берег из реки. На них не было следов одежды.

Власти не могут сказать, как кости попали в воду, и стало ли их появление результатом преступления. В данный момент эксперты продолжают работу с останками.

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Парк Пенн-Трити разбит на месте, где, как считается, один из основателей Филадельфии Уильям Пенн подписал мирный договор с местным племенем индейцев в 1683 году. Это событие произошло под древним вязом, который рухнул в 1810-м. Парк на месте исторического события был разбит в 1894 году и является одной из важных достопримечательностей города.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. Их обнаружила местная жительница во время прогулки.

Их время пришло!
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