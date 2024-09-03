Человеческие кости нашли возле знаменитой карусели во всемирно известном парке

В США полицейские нашли два черепа около детской карусели в Нью-Йорке

В американском городе Нью-Йорк полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. Об этом пишет Daily Mail.

31 августа жительница района Хантли Купер сообщила в полицию о фрагментах костей на берегу реки. Она заметила среди камней часть позвоночника. В ходе дальнейшего осмотра территории патрульные обнаружили череп и бедренную кость.

19 августа в знаменитом парке уже находили человеческий череп и несколько костей. Более того, 21 августа в Бруклин-Бридж снова нашли кости. Купер рассказала, что специально повнимательнее осматривала парк после этого. «Я подумала, как кости могли оказаться рядом с каруселью? Стала присматриваться, и вот, пожалуйста», — заявила американка.

В полиции подтвердили, что останки, найденные 31 августа, принадлежат одному человеку. Другой информации пока нет.

Парк Бруклин-Бридж расположен около Бруклинского моста и является одной из знаменитых достопримечательностей Нью-Йорка. Карусель, рядом с которой нашли кости, была построена в 1922 году и перенесена в парк в 2011-м во время масштабной реконструкции.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик из Великобритании обнаружил человеческие кости во время прогулки с отцом. Они забрали кости домой, так как сначала приняли их за коровьи.

