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14:47, 19 апреля 2024Из жизни

Маленький мальчик нашел человеческие кости на пляже и обрадовался

Wales Online: в Великобритании отец и сын нашли человеческие кости на пляже

Фото: Li An / XinHua / Globallookpress.com

Маленький мальчик из Великобритании обнаружил человеческие кости во время прогулки с отцом. Об этом сообщает Wales Online.

39-летний Кристофер Рис и его семилетний сын Дилан гуляли с собакой по пляжу в округе Уэльса Вейл-оф-Гламорган, когда наткнулись на кость, торчащую из земли. «Мой сын выкопал ее и очень обрадовался — он думал, что нашел останки динозавра. Он был счастлив», — рассказывает мужчина.

Вскоре отец и сын нашли еще несколько костей и забрали их домой, решив, что они принадлежат крупному рогатому скоту. По возвращении Кристофер показал находки жене. «Первое, что сказала моя жена, было: "Они похожи на человеческие". Тогда я начал паниковать», — вспоминает мужчина.

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Кристофер внимательно изучил останки и пришел к выводу, что они действительно принадлежат человеку. По словам мужчины, он переживал, что попадет в неприятности, и даже думал вернуть кости на пляж. Однако он принял решение обратиться в полицию.

Власти забрали останки и провели расследование. Выяснилось, что это действительно кости человека, но очень древние. «Не каждый день можно найти что-то подобное», — заключает Кристофер. Дальнейшие раскопки не проводились.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на популярном пляже обнаружили останки человека. В полиции не сообщили, на каком именно пляже была сделана загадочная находка.

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      Алиса Удовик
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