На популярном пляже нашли человеческие кости

Metro: в Великобритании на пляже нашли человеческие кости

В Великобритании на популярном пляже обнаружили останки человека. Об этом сообщает Metro.

Человеческие кости нашли на побережье пригорода Сандерленда Сиберн, графство Тайн-энд-Уир, 29 марта. В полиции не сообщили, на каком именно пляже была сделана загадочная находка.

Отмечается, что в феврале останки человека обнаружили на пляже туристического курорта Рокер в Сандерленде. «Расследование продолжается. Мы предполагаем, что пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем предоставить какие-либо дополнительные сведения», — сообщили журналистам в полиции.

Ранее сообщалось, что в США на пляж загадочным образом вынесло останки человеческого плода. Пугающую находку немедленно увезли с места происшествия.

