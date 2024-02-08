Останки плода загадочным образом вынесло на пляж с людьми

В американском штате Флорида на пляж вынесло останки человеческого плода

В американском штате Флорида на пляж загадочным образом вынесло останки человеческого плода. Об этом сообщает People.

6 февраля посетитель пляжа в Майами-Бич заметил на берегу нечто подозрительное и вызвал полицию. Пугающую находку немедленно увезли с места происшествия. Сотрудник полицейского управления Майами-Бич Кристофер Бесс отметил, что «в этом уникальном деле остается много неизвестных».

«Мы не знаем, какова была роль матери, и вообще имела ли она к этому отношение», — заявил он, добавив, что у женщины мог произойти выкидыш.

Судмедэксперт изучит находку, чтобы получить как можно больше информации о плоде. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее на побережье города Балтийск Калининградской области вынесло человеческую ногу. Полицейские внимательно осмотрели конечность и выяснили, что она искусственная.