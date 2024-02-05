На побережье российского города вынесло человеческую ногу

На побережье Балтийска вынесло реалистичный муляж человеческой ноги

На побережье города Балтийск Калининградской области вынесло человеческую конечность. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ногу обнаружили посетители пляжа. Они сразу сообщили о пугающей находке сотрудникам полиции. Правоохранители внимательно осмотрели конечность и выяснили, что она искусственная.

В настоящий момент остается неизвестным, как реалистичный муляж ноги оказался на берегу.

Ранее сообщалось, что в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. У него было четыре конечности, вытянутая голова и ряд острых зубов.

