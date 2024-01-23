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11:01, 23 января 2024Из жизни

Загадочное существо с огромными клыками обнаружили на мексиканском пляже

Daily Mail: в Мексике на пляж вынесло существо с огромными клыками

Фото: Henry Romero / Reuters

В Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. Об этом сообщает Daily Mail.

Животное вынесло на берег муниципалитета Сентла, штат Табаско. Оно успело сильно разложиться. У него было четыре конечности, вытянутая голова и ряд острых зубов. Фотографии загадочного существа быстро распространились по социальным сетям и вызвали беспокойство у местных жителей.

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Однако экологи, изучившие снимки, успокоили людей. По их мнению, найденным на пляже животным был тюлень. Рыбаки согласились с заключением экспертов. Неизвестно, убрали ли уже тушу с пляжа. Также не сообщается, проводили ли местные власти экспертизу, чтобы подтвердить слова экологов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла огромное морское существо и пришла в замешательство. Сначала она решила, что это морская пена или рыболовные сети.

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      Алиса Удовик
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