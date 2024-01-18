Гигантское морское существо появилось на британском берегу и озадачило экспертов

Daily Mail: в Великобритании на берег вынесло пятиметровое морское существо

В Великобритании женщина нашла огромное морское существо и пришла в замешательство. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летняя Кэролайн Пиндар исследовала пляж в графстве Северный Йоркшир, когда обнаружила останки гигантского существа. Сперва женщина решила, что это морская пена или рыболовные сети. Однако когда она подошла ближе, то поняла, что перед ней лежит пятиметровая туша неизвестного животного без головы и хвоста.

По словам Пиндар, из кожи существа торчали кости, а с одной стороны его тела было большое скопление подкожного жира. Само животное было пятнистым и белого окраса. Женщина сделала фотографии и поделилась ими в интернете, надеясь узнать, что за существо вынесло на британский берег. Однако снимки озадачили даже экспертов в области морской флоры и фауны.

Некоторые пользователи заявили, что загадочное существо похоже на моржа или тюленя. Другие предположили, что Пиндар нашла на пляже дельфина больших размеров. Отмечается, что эксперты, изучающие выброшенных на берега Великобритании китообразных, не смогли точно идентифицировать животное. По мнению руководителя исследовательской группы Роба Диавла, найденное на пляже существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.

Ранее сообщалось, что в Великобритании школьник нашел и сфотографировал останки загадочного безглазого существа. Мальчик совершил находку по пути в школу.

