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09:49, 17 января 2024Из жизни

Мальчик по пути в школу нашел загадочное безглазое существо с пастью крокодила

Daily Mirror: в Великобритании школьник нашел загадочное безглазое существо

Фото: Greg Hume / Wikimedia

В Великобритании школьник нашел и сфотографировал останки загадочного безглазого существа. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мальчик совершил находку по пути в школу. Он тут же позвонил матери и показал ей существо по видеосвязи. После этого она выложила сделанные кадры в соцсеть.

Оно лежало на берегу реки. Похоже, кто-то специально положил его туда или что-то в этом роде. Оно определенно настоящее и уже начало разлагаться и пахнуть

мать школьника

Длина существа составляла около 75 сантиметров. Продолговатая морда с пастью, заполненной десятками острых зубов, придавала ему сходство с крокодилом.

Некоторые пользователи соцсети, заметившие пост, который опубликовала мать школьника, предположили, что это панцирник — хищная рыба, встречающаяся в Центральной и Северной Америке. Панцирники некоторых видов вырастают до трех метров в длину.

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Подобные рыбы не водятся в Великобритании, однако их могут разводить аквариумисты. Не исключено, что владелец выбросил панцирника, когда тот стал слишком большим и перестал умещаться в аквариуме.

Ранее сообщалось, что панцирника длиной 112 сантиметров нашли на берегу водохранилища на Северном Кипре. По мнению экспертов, рыбу купили в зоомагазине, а затем выпустили в водохранилище. «В этом нет ничего незаконного. Их покупают, когда они размером с карандаш», — заявил представитель одного из кипрских зоомагазинов.

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      Олег Парамонов
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