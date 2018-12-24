«Норникель» продолжит поддерживать коренные народы Севера

«Норникель», который многие годы занимается поддержкой коренных малочисленных народов Севера, заключил соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России, сообщила пресс-служба компании.

«Этим компания подтверждает, что придерживается курса государственно-частного партнерства в такой чувствительной сфере, как устойчивое развитие этих народов и территорий их проживания», — сказал вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти Владислав Гасумянов.

Цель совместной работы — поддержка традиционного образа жизни, культуры, экономического и социального развития коренных народов в регионах, где расположены производственные активы компании. Стороны будут вместе решать проблемы местных сообществ, в том числе вопросы, связанные с образованием.

За последние восемь лет «Норникель» активно реализовывал проекты поддержки коренных народов Севера и направил на эти цели более 500 миллионов рублей. По соглашению с администрацией Таймырского района компания участвует в строительстве нового жилого комплекса для переселенцев из аварийного жилья в поселке Тухард.

Компания является основным участником Северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдаленные поселки уголь, дизельное топливо, стройматериалы. Коренному населению оказывается помощь в части авиационных перевозок и обеспечения продовольствием.

Заполярный филиал «Норникеля» также приобретает оборудование для школ и больниц. В целях сохранения национальных традиций и культуры коренных народов компания ежегодно проводит традиционные праздники жителей тундры — День оленевода и День рыбака.

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