На Кольском полуострове будут проводить фестивали арктической кухни

В Мурманской области начнут проводить фестивали арктической кухни для развития гастрономического туризма, передает ТАСС.

В регионе также продолжается работа по развитию бренда «Сделано в Арктике». Одним из перспективных предложений для туристов называют мармелад из ламинарии, производящийся в Териберке.

Первый фестиваль арктической кухни должен пройти в декабре в Кировске в рамкам открытия горнолыжного сезона.

В Федерации рестораторов и отельеров России полагают, что Кольский полуостров может привлечь интерес блюдами из оленины и морепродуктами.

«Считается, что арктическая морская кухня есть только на Дальнем Востоке, но в Мурманской области есть свежие морепродукты, а расстояние от Москвы составляет всего две тысячи километров, это большое преимущество», — пояснил глава федерации Игорь Бухаров.

Гастрономические фестивали регулярно поводят на Севере. Сделать северную кухню популярной пытались, в частности, создатели гастрономического фестиваля «СЕВЕР», который по инициативе «Норникеля» прошел в Норильске в мае этого года. Тогда на несколько дней суровый заполярный город был отдан в руки кулинарных гуру для проведения гастрономических опытов с использованием традиционных северных деликатесов.

Ранее, опять же при поддержке «Норникеля», в Норильске проходил фестиваль «Большой Аргиш», гости которого могли покататься на ездовых собаках, узнать все о коренных народах севера и попробовать северные блюда, созданные поварами специально для фестиваля.

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