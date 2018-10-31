Развитию туризма в Арктике дали ход

Ростуризм создал рабочую группу по развитию туризма в арктической зоне на национальном и международном рынках, сообщается на сайте ведомства.

Совещательный орган займется проработкой вопроса по созданию туристской инфраструктуры в Арктике. В его состав вошли представители Ростуризма, администраций российских субъектов арктической зоны, региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, «Русского географического общества», а также «Ассоциации полярников». Первое заседание рабочей группы состоится 24 ноября в Воркуте.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил неповторимую красоту и величественные ландшафты российского заполярья, которые и притягивает путешественников. По его словам, еще недавно на Земле Франца Иосифа практически не было туристов, а теперь морские путешествия в Арктике пользуются все большей популярностью.

«Создание условий для туризма в Арктической зоне России и широкое продвижение туристских возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных территорий страны и сохранения уникальных арктических экосистем», – процитировала его словам пресс-служба.

В начале октября о намерении развивать арктический туризм заявили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Сейчас компания рассматривает возможность строительства нескольких десятков круизных ледоколов. В ОСК подсчитали, что такой вид туризма может приносить стране ежегодно около пяти миллиардов долларов, а морские суда можно использовать в том числе в научных целях.

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