Мурманский госуниверситет займется подготовкой кадров для арктических проектов

Подготовкой специалистов для новых арктических проектов планирует заняться Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Об этом рассказал ТАСС в среду, 8 ноября, ректор вуза Андрей Сергеев.

Здесь также создадут новые исследовательские лаборатории, не только гуманитарного, но технического плана. В частности, по изучению геофизики в высоких широтах.

В августе сообщалось о рейтинге самых востребованных в ближайшем будущем профессий на Севере, составленном мурманскими учеными на основе анализа инвестиционных проектов.

В частности, Арктика будет особо нуждаться в машиностроителях, специалистах по туризму, энергетике и архитектуре.