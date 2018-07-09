Арктический фестиваль пройдет в Териберке

Социологи и урбанисты встретятся на ежегодном международном Арктическом фестивале развития территории «Териберка. Новая жизнь» в Мурманской области с 21 по 22 июля несмотря на нехватку финансирования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одной из задач фестиваля станет популяризация поморской культуры и фольклора. Также в Териберке обсудят вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удаленных мероприятиях. Для гостей фестиваля откроют архитектурную, музыкальную, гастрономическую, спортивную зоны, а также площадки экологического туризма и ремесел.

«В текущем году из-за нехватки собственных финансовых средств и сложности в поиске финансирования от спонсоров, организаторы отказались от проведения фестиваля. Вместе с тем правительство Мурманской области, понимая популярность мероприятия, считает необходимым провести его в намеченные сроки 21-22 июля», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2017 году на VII международной встречи стран Арктического совета президент Владимир Путин отметил важность открытого подхода к освоению Арктики и призвал к сотрудничеству с другими странами. Он добавил, что Россия уделяет особое внимание защите уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов.

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