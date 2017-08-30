Путин призвал к равноправному подходу для эффективного освоения Арктики

Россия при осуществлении планов по освоению Арктики готова к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, государств-наблюдателей и зарубежной научной общественности, сообщает ТАССв среду, 30 августа.

При этом глава государства отметил важность открытого подхода. «Открытый, равноправный, результативный подход необходим для эффективного хозяйственного освоения Арктики, для укрепления международного политического, экономического, общественного диалога, направленного на решение актуальных вопросов региона», — подчеркнул президент в обращении, которое зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Президент добавил, что Россия уделяет особое внимание защите уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов. Он назвал символичным тот факт, что встреча проходит в поселке Сабетта, где завершается масштабный энергетический проект «Ямал СПГ».

«Это яркий пример взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, бережного отношения к хрупкой экосистеме Заполярья. Только коллективными усилиями, учитывая интересы всех сторон, мы сможем продвинуться на пути к формированию устойчивой архитектуры безопасности в Арктике, отвечающей современным вызовам», — резюмировал российский лидер.

28 августа глава Минприроды Сергей Донской высказал мнение, что Арктика по итогам реализации экологических проектов придет к первозданному виду. Речь идет об инициированных Владимиром Путиным проектах по очистке островов Земли Франца-Иосифа, на Новой Земле и других арктических островах. Очищаться будут и территории северного побережья России, пояснил Донской.