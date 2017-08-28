Донской заявил о намерении навести в Арктике первозданную чистоту

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что Арктика в результате экологических проектов придет к первозданному виду. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим привести нашу Арктику в первозданное состояние, когда отходы не просто не портят вид территории, но и не мешают развиваться другим арктическим проектам, которых у нас довольно много», — сказал он.

По его словам, улучшение экологической обстановки в Арктике уже активно идет. Речь идет об инициированных президентом России Владимиром Путиным проектах по очистке островов Земли Франца-Иосифа. «Реализация вышла на конечную стадию. Более половины накопленного экологического ущерба, который за 60 лет был сформирован, вывезено на материк», — отметил Донской.

Также экологические проекты ведутся на Новой Земле и других арктических островах. Очищаться будут и территории северного побережья России, добавил Донской.

7 августа стало известно, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа проведут геоэкологическое обследования для уточнения объема загрязнения территории в 2017 году. Всего запланирована очистка шести островов архипелага: Земли Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл.