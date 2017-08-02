На очистку Арктики от мусора в 2017 году выделят 1,69 миллиарда рублей

Минприроды России в 2017 году выделит 1,69 миллиарда рублей на ликвидацию нанесенного Арктике экологического ущерба. Об этом агентству ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Донской.

Очистка будет проводиться в рамках национального проекта «Чистая страна».

В частности, проекты по очистке будут реализовываться на Земле Франца-Иосифа, в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Архангельской области, в Якутии.

Также будет реализована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Наньян-Маре в ЯНАО.

Отмечается, что за период с 2012 по 2015 год в Арктике было утилизировано 40 тысяч тонн отходов, рекультивировано 200 гектар земель. Пилотным регионом программы очистки Арктики стала Земля Франца-Иосифа, где уже утилизировано 44 процента накопленных отходов.