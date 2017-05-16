Экспедиция из Мурманска очистит Землю Франца-Иосифа от мусора

Ледокол «Новороссийск» выдвинулся из Мурманска к Земле Франца-Иосифа вместе со спецтехникой для очистки архипелага от ржавых бочек из-под дизельного топлива и прочего мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морской торговый порт города.

Всего на борт ледокола погрузили около 9 тонн груза общим объемом 71,5 кубических метров. В экспедиции принимают участие 28 человек. Они высадятся на ледовый припай, после чего с помощью спецтехники доставят на архипелаг все необходимое для жизни и устранения мусора в Арктике. При этом участники продолжат работы, начатые ранее в 2013 и 2015 годах.

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Мероприятия по очистке Земли Франца-Иосифа от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора начались в 2010 году, после того как архипелаг посетил президент России Владимир Путин и было принято решение об устранении загрязнений на арктических территориях.

В марте архипелаг посетил Путин. Там он поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике, а также обеспечить нормальное функционирование Северного морского пути.