Минобороны России впервые показало уникальную базу «Арктический трилистник»

На официальном сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота «Арктический трилистник», построенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

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«Арктический трилистник» — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. База в форме трехлучевой звезды состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей, складов и автономного энергоблока. Она полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет. Общая площадь комплекса — 14 тысяч квадратных метров.

Посетители сайта Минобороны могут «прогуляться» по каждому из четырех этажей базы, ознакомиться с условиями проживания и работы личного состава военной базы. В экскурсии наглядно показаны комнаты для проживания военнослужащих, столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

Административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» — второй комплекс замкнутого цикла, возводимый в высокоширотных районах России. Первым на 75-м градусе северной широты был построен АЖК «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.