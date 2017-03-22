Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 21 марта, провел переговоры со своим финским коллегой Юсси Ниинистё. На встрече в Пентагоне стороны обсудили ряд вопросов. в числе которых «российская агрессия», отношения Хельсинки с НАТО, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Мэттис в своем вступительном слове отметил, что северное расположение Финляндии и ее история помогут Вашингтону «уточнить свою позицию, а также углубить понимание ситуации, которая представляет собой вызов для стабильности».

Глава Пентагона также поблагодарил Ниинистё за участие его страны в борьбе с международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), поддержку проводимых НАТО операций и за помощь по линии ООН.

В ходе встречи министры «определили направления для дальнейшего углубления и усиления давнего партнерства в сфере безопасности». Они также «обменялись идеями о том, как поддерживать боеготовность войск в условиях сокращения финансирования». Кроме того, Мэттис и Ниинистё отметили «преимущества взаимодействия по вопросам обороны, особенно в Арктике».

Материалы по теме Как надо сдерживать Россию Американский взгляд на политику НАТО в Восточной Европе и других регионах

17 февраля правительство Финляндии анонсировало перспективный план развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. Согласно документу, численность войск военного времени планируется увеличить до 280 тысяч человек, будет проведена модернизация ВМС и ВВС страны. По словам министра обороны Юсси Ниинистё, акцент в оборонной политике будет сделан на развитии сухопутных войск и в особенности сил быстрого реагирования. Финансирование будет увеличено на 150 миллионов евро в год.

При этом в правительстве Финляндии подчеркнули, что Россия не представляет непосредственную угрозу для страны, а руководство РФ не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела Финляндии.