Финляндия анонсировала увеличение численности и финансирования армии

Правительство Финляндии анонсировало перспективный план развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Yle.fi.

Согласно документу, численность войск военного времени планируется увеличить до 280 тысяч человек, будет проведена модернизация ВМС и ВВС страны.

По словам министра обороны Юсси Ниинистё, акцент в оборонной политике будет сделан на развитии сухопутных войск и в особенности сил быстрого реагирования. Глава ведомства также подчеркнул, что готовность быстрой реакции на военные угрозы может быть достигнута посредством подготовки хорошо обученных и оснащенных оперативных войск, а также легко-оснащенных войск местного назначения.

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Финансирование вооруженных сил, начиная с 2021 года, предлагается увеличить на 150 миллионов евро в год.

При этом в правительстве Финляндии подчеркнули, что Россия не представляет непосредственную угрозу для страны, а руководство РФ не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела Финляндии.

В то же время, Deutsche Welle уточняет, что в плане содержится утверждение о том, что Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния. Кроме того, в документе говорится о том, что Москва продемонстрировала готовность применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов для достижения своих целей.

Предложения финского правительства по развитию армии будут внесены на обсуждение парламента страны в марте этого года.