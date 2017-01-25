Более 100 объектов построит Минобороны в Арктике в 2017 году

Министерство обороны РФ в 2017 году построит в Арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный», — говорится в сообщении.

На острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) будут построены более 30 объектов, в том числе аэродром Нагурское. Здесь же идет строительство административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», который станет единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80 градусе северной широты.

На мысе Шмидта (Чукотский автономный округ) до конца года планируется сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Еще порядка 30 объектов появятся на острове Врангеля. В завершающей стадии находятся проекты на острове Средний (архипелаг Северная Земля) и в поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля).

В Минобороны также рассказали, что в 2016 году в рамках экологической программы подразделения российской армии собрали более 6000 тонн металлолома. В общей сложности военные очистили от мусора более 160 гектар арктической зоны.

