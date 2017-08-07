Землю Франца-Иосифа проверят геоэкологическим обследованием

На архипелаге Земля Франца-Иосифа проведут геоэкологическое обследования для уточнения объема загрязнения территории в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова.

«Сейчас ведутся работы на островах Земля Александры, Греэм-Белл, должны начаться на острове Хейса. В этом году будет проведено геоэкологическое обследование территории, которое позволит установить объем оставшегося экологического ущерба», — сказал Кирилов.

Кирилов отметил, что плановый показатель очистки Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) на 2017 год — 8 тысяч тонн. Всего с территории парка за период с 2012 по 2017 год вывезли около 50 тысяч тонн мусора. Он заявил, что в этом году работы осложнены неблагоприятной метео- и ледовой обстановкой на ЗФИ. «Лето на архипелаге запаздывает на 1—1,5 месяца», — отметил он.

Территория Земли Франца-Иосифа стала пилотной площадкой ликвидации прошлого экологического ущерба в Арктике. Арктическая уборка началась с острова Земля Александры, а всего запланирована очистка шести островов архипелага: Земли Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл. Работы по очистке также ведутся на острове Северном архипелага Новая Земля.