В национальном парке «Русская Арктика» назначен новый директор

Александр Кириллов, ранее исполнявший обязанности директора национального парка «Русская арктика», возглавил его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России.

Приказ о него назначении подписан министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским.

Кириллов сменил на этом посту Романа Ершова, пробывшего в этой должности до 2009 года. Кадровые перестановки осуществлены по решению Минприроды, которые является учредителем особо охраняемой природной территории.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая ООПТ в России. Ее площадь составляет 8,8 миллионов гектаров. Парк расположен на двух полярных архипелагах — Новой Земле и Земле Франца Иосифа. На территории "Русской Арктики" сохраняют и изучают уникальные полярные природные комплексы, редкие виды животных и растений.