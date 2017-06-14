Земля Франца-Иосифа начнет пользоваться энергией солнца

Самый северный архипелаг России — Земля Франца-Иосифа — летом 2017 года начнет применять солнечную энергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по общим вопросам национального парка «Русская Арктика» Алексея Баракова.

«36 солнечных панелей будут установлены на острове Гукера... На острове Земля Александры планируется перевод базы парка "Омега" в весенне-летне-осенний период на полную автономию, чтобы за счет солнечной энергии осуществлялось и электро- и теплоснабжение», — сказал Бараков.

На острове Гукера солнечные панели полностью перекроют потребность в электрической энергии базы, где в период полевого сезона с середины июня по сентябрь живут и работают госинспекторы парка и ученые. До этого использовались дизель-генераторы.

На остров Земля Александры доставят 240 солнечных панелей, часть из которых установят непосредственно на здании базы «Омега», остальные планируется разместить на специально построенном для оборудования ангаре. «Если получится в этом году, то мы его возведем под крышу, как только будет сделано, на нем будут смонтированы панели», — сказал Бараков.

