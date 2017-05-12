На Земле Франца-Иосифа поищут пропавшую в 1914 году шхуну

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в августе 2017 года состоится экспедиция по поиску шхуны «Святая Анна», пропавшей без вести в 1914 году. Об этом агентству РИА Новости рассказала директор по развитию клуба «Живая Природа» Марина Пацай.

«Мы планируем в августе экспедицию на Землю Франца-Иосифа. У нас две задачи — захоронение останков человека, которого нашли в 2010 году, и поиск места, куда могло выкинуть шхуну "Святая Анна"», — говорит Пацай.

Планируется, что яхта с участниками поисковой группы отправится из Нарьян-Мара в конце июля, и уже к 4 августа прибудет на архипелаг. Экспедиция продлится до 25 августа.

«Останки планируется доставить с острова Земля Александры на остров Земля Георга в место обнаружения останков. Для проведения захоронения планируется пригласить представителей Русской православной церкви, официальных лиц. На месте захоронения будет установлен памятный знак», — добавила Пацай.

Ранее сообщалось, что на земле Франца-Иосифа планируется создание музея под открытым небом «Живая история Арктики». В экспозиции музея будет представлен макет первой советской полярной станции, сохранившиеся образцы автомобилей, вездеходов и авиации тех лет, а также элементы живой природы региона и другие инсталляции.