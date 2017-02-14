На Земле Франца-Иосифа появится музей под открытым небом

На земле Франца-Иосифа планируется создание музея под открытым небом «Живая история Арктики», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

В экспозиции музея будет представлен макет первой советской полярной станции, сохранившиеся образцы автомобилей, вездеходов и авиации тех лет, а также элементы живой природы региона и другие инсталляции. Среди примеров будущих экспонатов — трактор С-80 и самолет АНТ-6А, использовавшиеся в иностранных арктических экспедициях на рубеже XIX-XX веков.

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Земля Франца-Иосифа входит в национальный парк «Русская Арктика», самый северный заповедник России. В 2017 году его территория будет расширена за счет острова Виктория, находящегося между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа, на расстоянии примерно 60 километров от норвежского архипелага, и около 170 километров от российского.