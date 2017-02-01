Остров Виктория войдет в состав национального парка «Русская Арктика»

Территория национального парка «Русская Арктика» в 2017 году будет расширена за счет острова Виктория. Об этом сообщил и.о. директора парка Александр Кирилов, передает ТАСС.

«Это один из пунктов федеральной программы Года экологии. Подготовлено обоснование, документы находятся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии России», — сказал он во время церемонии открытия Года экологии в Архангельской области.

По словам Кирилова, разработчики проекта национального парка еще в начале 2000-х годах предполагали, что самый западный остров российской Арктики станет западным кластером особо охраняемой природной территории. При этом созданный в 2009 году парк включил в себя только северные территории архипелага Новая Земля. В 2016 году в состав парка вошел архипелаг Земля Франца-Иосифа, таким образом «Русская Арктика» стала самой большой в России особо охраняемой природной территорией общей площадью около 8,8 миллиона гектар.

Остров Виктория находится между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа: на расстоянии примерно 60 километров от норвежского архипелага, и около 170 километров от российского. По Виктории проходит северная граница Баренцева моря. На острове обитают моржи, белые чайки и белые медведи.