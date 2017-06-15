Путин напомнил об американских подводных лодках в Арктике

Во время прямой линии с гражданами России президент России Владимир Путин напомнил о военном значении Арктики и необходимости обеспечить суверенитет России над арктическими территориями.

«Давайте не будем забывать и о чисто военной стороне дела: с точки зрения обороноспособности страны это чрезвычайно важный регион», — подчеркнул Путин.

«Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что американские атомные подводные лодки находятся на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. Мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит. Мы должны защитить себя соответствующим образом», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин отметил необходимость совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении.