Россия запустила новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

25 мая 2017 года на космодроме Плесецк состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Как сообщает газета «Коммерсант», аппарат, получивший обозначение «Космос-2518», является спутником Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ) «Тундра». Его вывод позволит приступить к испытаниям системы, развертывание которой должно было начаться еще в 2009 году.

Запуск ракеты прошел под руководством командующего космическими войсками генерал-лейтенанта Александра Головко в 9:34 по московскому времени. Как отмечает издание, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Официально тип аппарата не называется.

Предыдущий аппарат системы «Тундра» был выведен на орбиту в октябре 2015 года. Развертывание системы, для полноценного функционирования которой требуется 8-10 аппаратов, предполагается завершить к 2022 году, что позволит укомплектовать космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), практически прекративший функционировать после завершения работы аппаратов системы «Око-1».

Как отмечают опрошенные «Лентой.ру» военные специалисты, в настоящее время основой функционал СПРН ложится на наземные радары, перекрывающие основные ракетоопасные направления, однако ввод космического эшелона позволит повысить устойчивость системы и обороноспособность страны в целом. Ряд источников отмечает, что «Тундра» позволит отслеживать ракетные запуски на всей территории планеты. Кроме того, возможно, что система позволяет передать сигнал о нанесении ответного ядерного удара.