Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

При этом на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течении 70 минут, а также истребителями F-16 ВВС США в течении 27 минут.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов согласно утвержденному плану.

Все полеты самолетов, как подчеркнули в Минобороны, выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушаются.

9 сентября сообщалось, что бельгийские истребители F-16 из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских истребителя Су-27.

Ранее, 22 августа, датские самолеты сопроводили российский самолет Ту-142 над Балтийским морем.