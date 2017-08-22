Датские истребители сопроводили российский Ту-142

Датские самолеты сопроводили российский самолет Ту-142 над Балтийским морем. Видеозапись, сделанную из кабины истребителя F-16, выложили на официальной странице ВВС Дании в Facebook.

Съемка сделана над Балтикой, в районе острова Борнхольм. По сообщению представителей датских ВВС, самолеты этого типа ранее уже несколько раз объявлялись в этом районе.

Датчане в своем сообщении назвали машину дальним бомбардировщиком Ту-95, однако на кадрах виден характерный обтекатель магнитометра «Ладога», установленного на верхней кромке киля самолета. Это оборудование ставится на противолодочные самолеты типа Ту-142, созданные на платформе Ту-95.