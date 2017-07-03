Минобороны отчиталось о работе по перехвату иностранных самолетов-разведчиков

Воздушно-космические силы России за неделю шесть раз поднимали в воздух истребители на перехват иностранных самолетов у границ страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны в понедельник, 3 июля.

За этот промежуток 15 разведывательных полетов у границ России совершили самолеты США, Швеции, Норвегии и Японии. Были замечены в том числе стратегический беспилотник Global Hawk, самолеты RC-135 и Gulfstream.

21 июня истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой. Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший в Калининград.

Когда один из F-16 пошел на сближение, между ними своевременно появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Он качнулся, показав вооружение под крыльями. После этого натовский истребитель ретировался.

16 июня британский самолет Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217 поднялся с авиабазы Уоддингтон (Англия), подлетел к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у российского побережья, находясь над международными водами Балтики.