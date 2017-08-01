Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой

Два испанских истребителя F-18, которые занимаются воздушным патрулированием, перехватили в небе над Балтийским морем два российских самолета МиГ-31 и транспортник Ан-26. Об этом сообщили в НАТО, передает ТАСС.

Истребители альянса поднялись в воздух с эстонской военной базы Амари. Финляндия, не входящая в НАТО, также направила свой самолет для воздушной инспекции. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые самолеты НАТО и России в подавляющем большинстве случаев действуют профессионально при выполнении операций по сопровождению друг друга в небе над Балтикой. По его словам, «перехват самолета — это обычная процедура, но иногда они совершаются непрофессионально и создают опасность».

При этом Столтенберг констатировал, что в районе Балтики наблюдается «повышенная военная активность на море и в воздухе». «Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря», — отметил генсек.

23 июня командование Вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U. В ведомстве сообщили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».