Генсек НАТО похвалил летчиков за перехваты над Балтикой

Боевые самолеты НАТО и России в подавляющем большинстве случаев действуют профессионально при выполнении операций по сопровождению друг друга в небе над Балтикой. Об этом в четверг, 29 июня, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает сайт НАТО.

«Подавляющее большинство перехватов над Балтикой проводятся обеими сторонами профессионально и безопасно. Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями», — заявил он в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО.

По его словам, «перехват самолета — это обычная процедура, но иногда они совершаются непрофессионально и создают опасность», — говорится в сообщении.

При этом Столтенберг констатировал, что в районе Балтики наблюдается «повышенная военная активность на море и в воздухе».

«Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря», — отметил генсек.

23 июня командование Вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U. В ведомстве сообщили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».