Минобороны подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой

Минобороны подтвердило, что истребитель НАТО F-18 сопровождал два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26 в ходе полета над нейтральными водами Балтийского моря. Как пояснили в пресс-службе оборонного ведомства, перехват продолжался в течение одной минуты, передает ТАСС.

«В ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства», — утверждают военные.

Ранее 1 августа сообщалось, что самолеты альянса были подняты на перехват российских самолетов с военной базы Амари в Эстонии. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «перехват самолета — это обычная процедура, но иногда они совершаются непрофессионально и создают опасность».

23 июня командование Вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U. В ведомстве сообщили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».