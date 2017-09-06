Бельгийские истребители сопроводили российские Су-27 над Балтийским морем

Бельгийские истребители F-16 из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских истребителя Су-27. Об этом в среду, 6 сентября, сообщило Командование объединенных ВВС альянса, передает «Интерфакс».

Отмечается, что радар НАТО зафиксировал вылет из Калининградской области двух российских истребителей, которые направлялись в воздушное пространство над международными водами Балтики. «Военные самолеты не передавали свои опознавательные сигналы и не поддерживали связь с гражданскими центрами управления воздушным движением», — пояснили в командовании.

В связи с этим в воздух поднялись бельгийские F-16. Они должны были идентифицировать истребители, которые, как указано в заявлении, пристроились к российскому тяжелому транспортному самолету Ил-76.

Подчеркивается, что все российские самолеты вернулись в Калининград, а бельгийские — на авиабазу Эмари.