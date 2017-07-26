Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем

Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря, сообщается на сайте королевских ВВС.

Самолет был поднят с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после того как около воздушного пространства НАТО над морем появились стратегические бомбардировщики ВВС Ту-22. Российские самолеты пролетели над западной частью Черного моря и проследовали в южном направлении.

Командующий авиакрылом Эндрю Коу пояснил, что это была обычная операция, и она ничем не отличается от мероприятий, которые натовские самолеты проводят в других районах на регулярной основе.

Миссия британских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. Альянс тогда начал реализацию программы по обеспечению доверия с целью демонстрации коллективной решимости союзников и оборонного характера НАТО, а также «сдерживания угрозы российской агрессии» против союзников.

Как сообщили РИА Новости в Минобороны России, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 во вторник, 25 июля, выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27. Отмечается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Также в оборонном ведомстве отметили, что в ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов российских сверхзвуковых ракетоносцев.